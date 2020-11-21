Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил крупные американские фармацевтические кампании в своем поражении на президентских выборах. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции.

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«Против нас были крупные фармкомпании. СМИ были против нас. Крупные технологические компании были против нас», — заявил он.

По словам Трампа, фармкомпании за миллионы долларов скупили рекламу против него. Также он обвинил Pfizer в медлительности с заявлением о разработке вакцины против коронавирусной инфекцией. По мнению Трампа, это было сделано, чтобы не увеличивать шансы на победу в ходе президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель соцсети Twitter заявил, что администрация сервиса готовится передать президентский аккаунт демократу Джо Байдену. Ожидается, что учетную запись он получит после инаугурации.

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