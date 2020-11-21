Минск, , 06:31 — REGNUM Отряд милиции особого назначения (ОМОН) и главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии следует признать террористическими или экстремистскими организациями. Такое предложение выдвинула лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает ее пресс-служба.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими», — сказала политик.

Это заявление было сделано в ходе встречи Тихановской в Амстердаме с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком.

Она пригрозила, что всех оставшихся работать в указанных органах сотрудников после «расследования» признают «соучастниками», а на их имущество будут наложены санкции и арест.

«Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества», — отменила политик.

Кроме того, она подчеркнула, что все, кто «перейдет на сторону народа» получит «амнистию».

"На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа», — добавила Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сбежавшие из республики оппозиционеры «пытались совершить мелкобуржуазную революцию» и «изувечить» белорусскую бюрократию.

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