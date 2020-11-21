Мехико, , 06:14 — REGNUM Власти Мексики договорились в генпрокурором США Уильямом Барром об аресте главы наркокартеля в обмен на снятие обвинений с мексиканского генерала Сальвадора Синфуэгоса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Генералу в США предъявлены обвинения в организации наркотрафика между странами, в настоящее время против него ведется расследование. Однако мексиканским властям удалось договориться с главой американского минюста о снятии обвинений с экс-военнослужащего в обмен на арест некого главы крупного наркокартеля.

«Мексика подтверждает соглашение с Соединенными Штатами по поимке», — заявил источник.

При этом пока не разглашается, какого преступника готовятся задержать в Мексике. Известно лишь, что он является влиятельным наркоторговцем.