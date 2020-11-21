Пекин, , 06:27 — REGNUM Власти Китая направят правительству Колумбии $600 тысяч помощи для ликвидации последствий обрушившегося на республику урагана «Йота». Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба МИД Колумбии.

Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан «выразил солидарность с Колумбией в связи со стихийными бедствиями» и объявил о выделении правительством Китая в качестве пожертвования «$500 000 наличными и $100 000 через Красный Крест».

Напомним, что ранее стало известно о том, что инфраструктура острова Провиденсия (Колумбия), расположенного в Карибском море, оказалась практически полностью уничтожена ураганом пятой категории «Йота». Позднее к этому добавилась информация о бедственном состоянии жилищного фонда острова.

Как сообщало ИА REGNUM, жилищный фонд острова Провиденсия (Колумбия) практически на 80% оказался уничтожен ураганом «Йота».

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