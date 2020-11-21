Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Встречу с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проведет государственный секретарь США Майк Помпео в рамках официального визита в Катар, сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

Кроме того, глава госдепа проведет отдельные переговоры с катарским руководством и делегацией правительства Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Катаре Майк Помпео принял участие во встрече представителей афганского правительства и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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