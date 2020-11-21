Приштина, , 06:43 — REGNUM В пятницу, 20 ноября, премьер-министр Косово Авдулла Хоти и глава миссии Евросоюза в Приштине Томаш Шуньог подписали контракт на сумму 26,5 миллионов евро. Средства пойдут на помощь Косово в устранении последствий пандемии COVID-19.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первые выплаты ко контракту на сумму 20,5 миллионов евро, будут произведены еще до конца 2020 года. Средства Европейского союза позволят правительство Косово реализовать меры по смягчению социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

При этом особое внимание будет уделено поддержке микро-предприятий и самозанятых Косовским фондом кредитных гарантий.

Также в фокусе новых мер по поддержке будут находиться предприятия, поставляющие товары и услуги на экспорт.

Напомним, в июле 2020 года Европейский союз выделил Косово 10 миллионов евро помощи, в октябре Косово был предоставлен кредит на сумму 50 миллионов евро. Также Косово неоднократно получало от Евросоюза помощь в виде медицинского оборудования, в том числе защитного.

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