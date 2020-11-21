Скопье, , 06:43 — REGNUM В министерстве иностранных дел Северной Македонии 19 ноября отреагировали на публикацию в социальных сетях видео, на котором неизвестный сжигает болгарский флаг.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в МИД Северной Македонии резко осудили акт сожжения флага, назвав его «низкой и безуспешной попыткой разжечь ненависть между народами двух стран и повредить имиджу страны» на международной арене.

МИД Македонии призвал граждан не поддаваться на подобные провокации, «цели которых, несомненно, бесчестны и противоречат стратегическим интересам страны по поддержанию и развитию добрососедских отношений».

Тем временем, 17 ноября Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, аргументируя это, помимо прочего, проводимой Скопье «антиболгарской кампании».

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