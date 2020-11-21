Скопье, , 06:27 — REGNUM В четверг, 19 ноября, в социальных сетях появилось видео, на которым неизвестный сжигает флаг республики Болгария, называя это «ответом на общую историю».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 17 ноября Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, аргументируя это тем, что Скопье разжигает ненависть в отношении болгар и «присваивает» болгарских национальных героев, например, Гоце Делчева.

В Софии настаивают, что Северная Македония должна признать болгарское происхождение македонского языка и идентичности, отказаться от памяти о болгарской оккупации в годы Второй мировой войны и отказаться от «претензий» на македонское большинство в Болгарии.

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