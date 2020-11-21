Брюссель, , 06:08 — REGNUM В пятницу, 20 ноября, Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирослав Лайчак заявил, что ожидает, что избрание Джозефа Байдена на пост президента США окажет положительное влияние на сотрудничество США и ЕС на Балканах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Лайчак выразил надежду на то, что избрание нового президента и администрации приведет к «возвращению на очень хорошую позицию более близкого сотрудничества с нашими партнерами США на благо стран и народов региона».

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При этом европейский посредник подчеркнул, что любое соглашение, которое будет достигнуто Сербией и Косово «должно основываться на европейских принципах и ценностях, поскольку, помимо нормализации отношений, не менее важной целью является сближение Косово и Сербии с Европейским Союзом».

При этом политик подчеркнул, что в Брюсселе не готовы одобрить все, о чем договорятся стороны, и что содержание окончательного соглашения между Сербией и Косово должно быть приемлемым для стран-членов ЕС.

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