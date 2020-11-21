София, , 06:04 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 20 ноября заявил, что 17 ноября его страна заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, поскольку «к сожалению, Македонией не было предпринято достаточно усилий».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Борисов подчеркнул, что при этом в Софии поддерживают начало переговоров о вступлении Албании в Европейский Союз.

Ранее премьер-министр Болгарии провел встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой, премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым и президентом Северной Македонии Стево Пендаровски. По итогам встречи первые лица Северной Македонии заявили, что не чувствуют на себе ответственности за вето Болгарии.

Суть претензий Болгарии заключается в следующем: поскольку в годы Второй мировой войны Болгария выступила на стороне нацистов, память об этом жива до сих пор. В Северной Македонии на памятных табличках говорится о «болгарских оккупантах». После того как Македония оказалась в составе Югославии, некоторые болгары были принуждены называть себя македонцами, произошла «македонизация» Македонии. Это не значит, что македонцев там не было до того, однако несколько агрессивное прививание национального сознания македонцам при социалистическом режиме проводилось, как считают в Софии, под соусом ненависти к болгарам.

Болгары не признают македонский язык отдельным языком, македонское меньшинство не признают македонским и намерены исключить упоминание о македонском языке из документации ЕС, что в Скопье воспринимают как покушение на суверенитет. В Брюсселе в поддержку Македонии пока не высказались.

17 ноября на заседании Совета министров европейских дел Евросоюза Болгария наложила вето на проведение первой межправительственной конференции Евросоюза и Северной Македонии в рамках переговоров о вступлении страны в Альянс.

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