Лансинг, США, , 05:24 — REGNUM Избранные в законодательное собрание штата Мичиган республиканцы заявили 20 ноября журналистам, что не станут действовать в обход установленных процедур для изменения результата голосования выборщиков.

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«Мы пока не получили никакой информации, которая могла бы привести к изменению результатов выборов в Мичигане», — заявили лидер республиканского большинства Сената штата Майк Ширки и спикер Палаты представителей Мичигана Ли Четфилд.

По их словам, если появятся факты, свидетельствующие о фальсификациях, то их необходимо будет тщательно расследовать, а до этого момента процесс сертификации итогов президентских выборов в штате «должен быть осознанным и свободным от угроз и запугивания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп попытается изменить исход голосования на президентских выборах в некоторых штатах в свою пользу путём давления на выборщиков через высокопоставленных членов Республиканской партии.

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