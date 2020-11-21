Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Сын юриста Дональда Трампа и сотрудник Белого дома Эндрю Джулиани заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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«Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19», — заявил он.

Джулиани отметил, что болезнь у него протекает в легкой форме. В связи с этим он принял решение уйти на самоизоляцию и работать удаленно.

При этом ранее Эндрю Джулиани и его отец Рудольф проверялись на коронавирусную инфекцию, и оба теста 13 ноября показали отрицательный результат. Сейчас сотрудники Белого дома отслеживают возможные контакты заболевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заразился коронавирусом нового типа. Болезнь у него протекает бессимптомно.

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