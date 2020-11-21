Приштина, , 04:54 — REGNUM Глава Центробанка Косово Фехми Мехмети 20 ноября провел встречу с главой миссии Евросоюза в Приштине Томашем Шуньогом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стала ситуация в косовском финансовом секторе и меры, предпринимаемые косовским Центробанком для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Мехмети сообщил представителю ЕС о мерах, призванных либерализовать цены на страховом рынке, в также прогрессе, достигнутом в ходе гармонизации регулятивных норм работы банка с положениями программы Basel III. Одновременно Шуньог поблагодарил представителя ЕС за поддержку деятельности косовского Центробанка. ю в том числе за выделенный краю пакет макро-финансовой помощи.

Шуньог заявил о важности работы Центробанка для поддержания финансовой стабильности в крае и подчеркнул необходимость скорейшего принятия закона об экономическом восстановлении после пандемии COVID-19 парламентом края, а также проведения выборов в директорат Центробанка Косово.

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