Тегеран, , 09:26 — REGNUM 20 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Иран дружественным и братским государством. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Алиев в послании народу своей страны заявил, что через территорию Ирана не пропустят оружие зарубежных стран в Армению, поскольку Исламская Республика является дружественной и братской страной.

Касаясь вопроса о том, что Иран закрыл свое воздушное пространство для транспортировки оружия в Армению, президент Азербайджана подчеркнул: «Тегеран с большим великодушием принял нашу просьбу».

Напомним, что 27 сентября начался новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Спор вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году. Армения и Азербайджан возобновили столкновения на общей границе в конце сентября, обвиняя друг друга в применении насилия.