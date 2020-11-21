Тегеран, , 09:49 — REGNUM 20 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана призвал европейскую тройку действовать в полном соответствии со своими обязательствами по СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Реакция официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде последовала в ответ на заявление Франции, Германии и Великобритании совету управляющих МАГАТЭ, когда агентство представило правительствам последнюю обновленную информацию о своей проверке и мониторинге выполнения Ираном своих обязательств в ядерной сфере.

«Евротройка» сообщила, что дальнейшие нарушения Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) подрывают основные преимущества ядерного соглашения 2015 года в области нераспространения.

Реагируя на них, Хатибзаде отметил: «Вместо политических прогнозов ожидается, что три европейские страны будут действовать в полном соответствии со своими обязательствами по СВПД».

«Мирная ядерная деятельность Исламской Республики Иран полностью вписывается в рамки международного права, является полностью законной и осуществляется в соответствии с неотъемлемыми правами стран мира», — подчеркнул он.