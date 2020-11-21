Тегеран, , 09:32 — REGNUM 20 ноября генерал-губернатор иранской провинции Хорасанэ Разави и председатель провинциального совета Герата (Афганистан) подчеркнули необходимость улучшения связей между двумя провинциями. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во время их встречи в Мешхеде генерал-губернатор провинции Хорасанэ Разави Мохаммад Садег Мотамедян указал на историческую, культурную и религиозную общность между Ираном и Афганистаном и заявил, что его страна ожидает повышения уровня сотрудничества между провинциями.

Указывая на роль приграничных провинций в укреплении взаимодействия между Ираном и Афганистаном, Мотамедян выразил надежду на активизацию двусторонней торговли, учитывая политику двух правительств по расширению двустороннего торгово-экономического обмена.

«Мы полностью готовы к активации ирано-афганского пограничного пункта Догарун», — отметил он.

Мотамедян также сообщил, что железная дорога Хаф-Герат будет открыта в ближайшие дни, при этом после завершения проекта строительства железной дороги торговые связи между двумя странами также укрепятся.