Тегеран, , 09:36 — REGNUM 20 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг заявления о наличии связей иранского правительства с командой Байдена, опубликованные газетой New York Times. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский чиновник отметил, что сообщение американской газеты о якобы имевших место контактах заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с командой Джо Байдена является ложным.

Он подчеркнул, что представительство Ирана в Нью-Йорке немедленно отреагировало на эту новость, отвергнув любые прямые или косвенные контакты между Ираном и США. Хатибзаде также сообщил, что данный инцидент является хорошим примером желтой журналистики.

Ранее на этой неделе газета New York Times заявила, что заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поддерживал контакты с командой Джо Байдена.