Тегеран, , 10:04 — REGNUM 20 ноября посол Ирана в Сане Хасан Ирлу указал на шестилетнюю агрессию против Йемена, подчеркнув, что йеменцы останутся непоколебимыми и будут продолжать сопротивление до победного конца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол написал в своем твиттере, что почти на протяжении 6 лет с начала агрессии против Йемена идет кровопролитная военная блокада, которая день за днем душит йеменский народ.

Он отметил: «В результате этой борьбы произошло неописуемое разрушение инфраструктуры, однако стойкость и сопротивление не покинут йеменский народ вплоть до победного конца».

С марта 2015 года Саудовская Аравия и ее союзники, в том числе ОАЭ, ведут кровавую военную агрессию в Йемене, используя оружие, поставляемое им западными правительствами.

Целью войны является возврат к власти бывшего президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади и разгром хуситского движения «Ансарулла».