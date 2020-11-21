Тегеран, , 10:11 — REGNUM 20 ноября посол Ирана в Португалии Мортеза Даманпак Джами на встрече с генеральным консульским директором португальского министерства иностранных дел рассказал о задержке продления вида на жительство иранцев, проживающих в этой стране, процессе сертификации виз и сотрудничестве двух стран в области судебной помощи и экстрадиции преступников. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Даманпак Джами отметил в своем твиттере: «На встрече с генеральным консульским директором португальского министерства иностранных дел мы говорили о задержке продления вида на жительство иранцев, проживающих в Португалии, процессе сертификации виз и других вопросах, представляющих для нас особый интерес».

Во время вспышки коронавируса (COVID-19) ряд иранцев, проживающих за рубежом, особенно студенты, обучающиеся в зарубежных странах и вернувшиеся на родину, столкнулись с проблемой продления виз и не смогли попасть в эти страны для дальнейшего проживания или получения образования.