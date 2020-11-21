Атланта, США, , 03:54 — REGNUM Проверка результатов выборов президента США в штате Джорджия позволила выявить «значительные ошибки» в ходе голосования, заявил губернатор американского штата Джорджии Брайан Кемп в ходе пресс-конференции.

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По его словам, речь идет об итогах выборов в нескольких округах региона. При этом Кемп добавил, что, несмотря на это, он «заверяет сертификацию результатов голосования», поскольку обязан по закону сделать такой шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что результаты ручного пересчета голосов на выборах президента США в штате практически не имеют отличий от цифр при первоначальной автоматической обработке.

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