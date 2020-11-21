Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Крупные фармацевтические и технологические компании в Соединённых Штатах вступили в сговор и затянули с объявлением об успешных испытаниях вакцин от COVID-19, заявил 20 ноября президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

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«Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня во время предвыборной кампании», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, целью такого сговора стало снижение результата голосования на выборах президента. В частности, отметил глава Белого дома, компания Pfizer намеренно не сообщала об успехах во время испытания своей вакцины до выборов, поскольку это увеличило бы его шансы на переизбрание.

В ходе пресс-конференции Трамп объявил также, что выиграл президентские выборы и что намерен разобраться в ситуации.

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