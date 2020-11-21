Кишинёв, , 03:32 — REGNUM Призыв к выводу российских миротворцев из Приднестровья со стороны избранного президента Молдавии Майи Санду является серьёзной ошибкой, заявил действующий молдавский президент Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

«Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35−40 процентов русскоязычного населения? Я считаю, что это серьезная ошибка», — сказал он.

По словам Додона, большинство граждан в Молдавии хотят сохранить хорошие отношения как Россией, так и с Евросоюзом, поэтому антироссийская политика новой главы государства пагубно скажется на благополучии государства.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о выводе миротворцев РФ ранее сделала Майя Санду. Свой призыв она объяснила тем, что всегда выступала за полный вывод российских войск из Молдавии.

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