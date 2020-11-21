Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Территорию США может покинуть 66-летний Джонатан Поллард, который был осужден по обвинению в шпионской деятельности в пользу Израиля, заявила официальный представитель американского минюста Николь Навас-Оксман в ходе брифинга.

Он провел в тюрьме 30 лет и вышел на свободу в 2015 году с условием того, что не покинет Соединенные Штаты в течение пяти лет. Кроме того, все это время Поллард не мог давать интервью и пользоваться интернетом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в США был осужден к 1,5 годам лишения свободы профессор Тяньцзиньского университета Хао Чжан, которого обвинили в краже коммерческих секретов и экономический шпионаж в пользу властей Китая.

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