Сараево, , 03:03 — REGNUM Вице-председатель Европейского Союза Жозеп Борель прибыл вечером 20 ноября в Сараево по случаю празднования 21 ноября 25 годовщины подписания мирного Дейтонского соглашения. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Он находился в компании главы делегации Европейского союза в Боснии и Герцеговине и специального представителя ЕС в этой стране посла Йохана Сатлера, которые прогулялись по главным достопримечательностям столицы.

Борель утром 21 ноября встретится в здании президиума Боснии и Герцеговины с его членами. Кроме того, частью программы его визита являются посещение музея «военного детства» и беседа с членами совета министров Боснии и Герцеговины. Кроме того, он должен будет встретится с представителями парламента этой страны.

Напомним, Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.