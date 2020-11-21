Лондон, , 03:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в преддверии форума G20 заявил о необходимости обеспечить доступ развивающихся стран к вакцинам от коронавируса через международный механизм COVAX. Об этом говорится в речи Джонсона, фрагменты которой 21 ноября обнародовала канцелярия премьер-министра.

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«Великобритания взяла на себя обязательство гарантировать равный для всех доступ к вакцине и надеется, что члены G20 коллективно поддержат данные усилия», — приводятся в сообщении его слова.

Предполагается, что на сессии, которая будет посвящена борьбе с пандемией нового коронавируса и восстановлению мировой экономики, Джонсон призовёт участников саммита G20, проходящего под председательством Саудовской Аравии, присоединиться к международному механизму COVAX, созданному для обеспечения всех стран вакцинами «на справедливой основе».

«Если мы задействуем общие умственные силы и ресурсы G20, то мы сможем преодолеть последствия пандемии и построить лучшее будущее», — сказал Джонсон.

Отмечается, что Джонсон также намерен коснуться на саммите темы борьбы с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность того, что вакцинация от COVID-19 в Великобритании может начаться в течение нескольких следующих недель, допустил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

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