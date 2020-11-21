Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший с начала текущей недели находится на самоизоляции в связи с положительным тестом на новый коронавирус. Об этом со ссылкой на источники 20 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По словам представителя сына президента, у младшего Трампа нет никаких симптомов COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, более 130 сотрудников Секретной службы США, охраняющих первых лиц государства, в том числе президента США Дональда Трампа, заразились коронавирусом из-за его предвыборного турне.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: более 130 охранников Трампа заразились коронавирусом в его турне