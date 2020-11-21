Уилмингтон, США, , 03:02 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который ранее объявил о своей победе на выборах главы государства, встретился в Уилмингтоне (штат Делавэр) со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером. Об этом со ссылкой на представителя штаба Байдена 20 ноября сообщает телекомпания CNN.

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По её данным, первая встреча Байдена с законодателями после выборов в основном прошла в закрытом режиме. В её публичной части кандидат в президенты выразил надежду на тесное сотрудничество с демократами в Конгрессе США после инаугурации.

«Мой дом — ваш дом», — заявил Байден Пелоси и Шумеру, подчеркнув, что надеется на следующую встречу с законодателями уже в Овальном кабинете Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении предвыборного штаба кандидата от Демпартии Джо Байдена говорится о том, что утверждения адвокатов президента США Дональда Трампа о масштабных фальсификациях на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства являются безосновательными.

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