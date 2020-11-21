Берлин, , 01:22 — REGNUM План по выводу своих военнослужащих из Афганистана разрабатывает министерство обороны Германии сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на представителя ведомства.

При этом власти ФРГ рассматривают возможность полного вывода войск уже через четыре месяца. Представитель минобороны отметил, что намерение о выводе появилось еще до заявления американского президента США Дональда Трампа о сокращении контингента США в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Германия продлила на 15 месяцев участие своих вооруженных сил в операции западной коалиции в Ираке.

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