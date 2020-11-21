Веллингтон, , 01:20 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе выступления на финальном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 20 ноября объявила о том, что её страна принимает на себя председательство в АТЭС на 2021 год.

По её словам, Новая Зеландия «с нетерпением ожидает» проведения в 2021 году полностью виртуального форума АТЭС, которое для страны станет «одним из самых важных международных мероприятий, которые Новая Зеландия примет за последние десятилетия».

«Как председатель Новая Зеландия обеспечит, чтобы работа АТЭС была сосредоточена на стремлении изменить жизнь людей к лучшему и чтобы совместные усилия над преодолением экономических последствий COVID-19 не ослабевали», — заявила Ардерн.

Напомним, что саммит АТЭС в этом году впервые в истории прошёл в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая 20 ноября на саммите АТЭС, проходящем в режиме видеоконференции, заявил, что десятки миллионов человек во всём мире могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса.

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