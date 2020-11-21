Минск, , 00:18 — REGNUM Официальный Минск уведомил Москву о намерении почти на 25% поднять тариф на транзит нефти из России в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой анонимный «источник, близкий к переговорам по определению индикативного баланса поставок российской нефти на белорусские НПЗ».

По словам информатора издания, среди обоснований повышения стоимости транзита почти на четверть белорусская сторона называет недополучение доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из России в связи с соглашением ОПЕК+.

«Кроме того, Белоруссия несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода «Дружба», которая должна соединить Мозырский НПЗ и «Нафтан» для снижения стоимости транспортировки нефти в случае альтернативной загрузки нефтеперерабатывающих заводов с моря, и на строительстве резервуарных парков для получения сырья по альтернативным маршрутам — из Польши и Украины», — сказано в публикации.

Кроме того, сообщает издание, постсоветская республика может повысить введенный в начале 2020 года экологический налог, взимаемый с предприятий-транзитёров нефти и нефтепродуктов по территории республики, что приведет к дальнейшему сокращению доходов соответствующих субъектов.

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» не стал опровергать эту информацию, как и регулирующее тарифы белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«Транснефть» в свою очередь 20 ноября подтвердила получение из Минска уведомления о планах повышения тарифа на транзит нефти. Российский оператор нефтепровода «Дружба» изучает документ и не называет размер желаемого Александром Лукашенко повышения тарифа.

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