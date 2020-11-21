Марсель, Франция, , 00:23 — REGNUM Правительство Франции предоставило силам операции Евросоюза Irini возможность воспользоваться портом города Марсель, чтобы обеспечить соблюдение эмбарго ООН на поставку оружия в зону конфликта в Ливии.

Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 20 ноября, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в ходе встречи министров обороны стран-членов организации, прошедшей в формате видеоконференции, что в порту Марселя «будут проверяться подозрительные грузы, схваченные в Средиземном море».

Напомним, целью операции Irini объявлена стабилизация обстановки и поддержка усилий ООН по установлению мира в Ливии. Кроме того, корабли, участвующие в этой операции, будут пресекать контрабанду ливийской нефти.

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