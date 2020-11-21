Тур, Франция, , 10:14 — REGNUM Бывшего президента Франции 94-летнего Валери Жискар д'Эстена выписали из больницы в городе Тур, куда он попал 16 ноября. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, 16 ноября бывшего президента перевезли из его дома в коммуне Отон департамента Луар и Шер в больницу Труссо в городе Тур. Причиной госпитализации называют «сердечную недостаточность».

Официальный представитель бывшего президента заявил, что теперь тот «поправился».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября во Франции вышел роман пятый роман Жискар д'Эстена «Вдалеке от мирского шума».Выход произведения в свет произошел во время нахождения бывшего президента в больнице.

Напомним, Жискар д'Эстен занимал должность президента Франции с 1974 по 1981 год. Он баллотировался на второй срок, но потерпел поражение во втором туре выборов от социалиста Франсуа Миттерана.

Читайте ранее в этом сюжете: У экс-президента Франции вышел роман