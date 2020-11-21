Париж, , 10:07 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна «встала на правильный путь», имея в виду уменьшение количества заболевших вирусом SARS-CoV-2 в день, и пообещал позволить небольшим магазинам открыться «в районе 1 декабря».

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Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 20 ноября, глава французского правительства отправился с визитом в департамент Финистер. В ходе выступления он заявил, что «небольшие магазины смогут открыться, как только показатели по коронавирусу улучшатся» и что «мы уже встали на правильный путь» в этом направлении.

«Мы посмотрим на следующей неделе, в какой степени мы сможем перейти к новому этапу. Это может произойти в районе 1 декабря», — добавил Кастекс.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава Научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дальфресси заявил, что первые результаты тестирования вакцин против вируса SARS-CoV-2 позволяют«увидеть свет в конце туннеля».

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