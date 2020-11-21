Париж, , 09:35 — REGNUM Нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, в первом чтении проголосовала за принятие Закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Полиция Франции

Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 20 ноября, 146 депутатов Национального собрания проголосовали в пользу (и 24 — против) принятия законопроекта при условии, что правительство Франции обеспечит «соблюдение свободы прессы».

Напомним, статья 24 вышеупомянутого законапредполагает наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро для тех, что «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября около 40 французских газет и журналов обвинили министра внутренних дел ФранцииЖеральда Дарманенав попытке подорвать свободу прессы, приняв Закон о глобальной безопасности, который предполагает наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

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