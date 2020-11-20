Москва, , 22:41 — REGNUM Свыше 1,9 тыс. беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за последние сутки, сообщает 20 ноября Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, с 14 по 20 ноября более шести тыс. армянских беженцев вернулись в Карабах.

«Двадцатого ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Двадцать три автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь города Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции РФ … За сутки в свои дома вернулись более 1900 человек», — указано в сообщении Минобороны.

Обеспечение безопасности возвращения беженцев и перемещение беженцев через линию соприкосновения было организовано под руководством и контролем российского Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие», — уточняет Минобороны РФ.

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