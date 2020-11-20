Москва, 20 ноября 2020, 22:14 — REGNUM Желающие препятствовать реализации трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана по Карабаху должны понимать, что альтернативой этих мер является война, заявил 20 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871
Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

По словам российского президента, тенденция препятствовать этому соглашению стала для него неожиданной.

«Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали — о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по условиям трехстороннего соглашения о прекращении войны в Карабахе Россия развернула в этом регионе миротворческий контингент из 1960 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября до 10 ноября. Число жертв этой войны до сих пор не установлено.

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