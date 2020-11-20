Москва, , 21:58 — REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе столкнулись с отдельными мелкими инцидентами, но нарушений режима прекращения огня не наблюдается, сообщил 20 ноября командующий миротворческой группировкой Рустам Мурадов на совещании, которое проводил президент РФ Владимир Путин.

По словам Мурадова, военнослужащие российского контингента решают вопросы мелких инцидентов своими силами.

«Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах», — сказал Рустам Мурадов.

Кроме того, Рустам Мурадов доложил, что российский контингент в Карабахе построил систему взаимодействия как с представителями Армении, так и с представителями Азербайджана.

«Территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности. В зоне «Север» выполняет задачи первый батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне «Юг», Лачинском коридоре — второй батальон на 12 постах», — рассказал командующий группировкой.

«Наблюдательные посты обеспечены всеми видами связи, в том числе закрытой, космической и видеоконференцсвязью. Для контроля обстановки применяются беспилотные летательные аппараты в круглосуточном режиме», — пояснил Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, по условиям соглашения о прекращении войны в Карабахе Россия развернула в Карабах миротворческий контингент из 1960 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады.

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