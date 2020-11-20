Москва, , 21:39 — REGNUM «Испорченное уже не испортишь», заявил 20 ноября президент России Владимир Путин, характеризуя отношения РФ и США.

Об этом российский президент сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — сказал Владимир Путин в ответ на вопрос, не ухудшает ли российская сторона отношения с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, в официальных стратегических документах Белого дома, сената и американского госдепартамента Россия была неоднократно обозначена как стратегический соперник и враг.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ осудили санкции США против двух российских компаний из-за КНДР