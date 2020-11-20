Турин, Италия, , 21:23 — REGNUM В пятницу, 20 ноября, на процессе по делу о массовой давке на туринской площади Сан Карло обвинители потребовали приговорить к реальным срокам мэра города Кьяру Аппендино и четверых ее коллег.

Им вменяют необеспечение должных мер безопасности. Аппендино следует осудить на 20 месяцев тюрьмы, считают обвинители.

Трагедия произошла летом 2017 года на площади Сан Карло в центре Турина. Во время просмотра финала футбольной Лиги чемпионов (с участием местного «Ювентуса») на площади началась давка. Два человека погибли, около полутора тысяч получили травмы разной степени тяжести.

Следствие установило, что давка началась вследствие провокации. Организаторы и исполнители этой провокации, приведшей к панике, были найдены и приговорены к реальным срокам лишения свободы.