Париж, 20 ноября 2020, 23:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, говоря о французской антитеррористической военной операции «Бархан» в африканском регионе Сахель, что не собирается вести какие-либо переговоры с джихадистами.
В своем интервью журналу Jeune Afrique в пятницу, 20 ноября, президент Франции заявил, что «с террористами не ведут переговоры. С ними сражаются».
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября министр вооруженных сил ФранцииФлоранс Парлиподтвердила, что силы операции «Бархан» в африканском регионе Сахель уничтожили лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе, выходца из Мали Баха аг-Муссу.
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