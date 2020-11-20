Париж, , 23:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, говоря о французской антитеррористической военной операции «Бархан» в африканском регионе Сахель, что не собирается вести какие-либо переговоры с джихадистами.

В своем интервью журналу Jeune Afrique в пятницу, 20 ноября, президент Франции заявил, что «с террористами не ведут переговоры. С ними сражаются».

ИА REGNUM). Оно предполагает диалог с различными политическими группировками и даже с теми, которые борются за независимость. Но это не означает, что нужно вести диалог с террористами, которые продолжают убивать гражданских и солдат, в том числе наших». Эммануэль Макрон «Следует ясно понимать, что сказано в Алжирском соглашении (мирное соглашение между правительством Мали и группировками различного рода, контролирующими отдельные территории страны — прим.). Оно предполагает диалог с различными политическими группировками и даже с теми, которые борются за независимость. Но это не означает, что нужно вести диалог с террористами, которые продолжают убивать гражданских и солдат, в том числе наших».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября министр вооруженных сил ФранцииФлоранс Парлиподтвердила, что силы операции «Бархан» в африканском регионе Сахель уничтожили лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе, выходца из Мали Баха аг-Муссу.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции сообщили об уничтожении лидера «Аль-Каиды»* в регионе Сахель