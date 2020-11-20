Минск, 20 ноября 2020, 21:01 — REGNUM Против Белоруссии работают мощнейшие спецслужбы мира, создававшие в постсоветской республике очаг гражданской войны. Об этом 20 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, выступая перед трудовым коллективом госпредприятия ОАО «Гомсельмаш».

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш», 20 ноября 2020 года
Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш», 20 ноября 2020 года
President.gov.by

"Начали с «блицкрига», цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной — это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?», — озадачил он собранных на встречу.

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«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — рассказал Лукашенко.

По его словам, иностранные спецслужбы «качают всю планету», и это отразилось на судьбе зарубежных политиков, которых Лукашенко то ли побоялся, то ли по иным причинам не смог назвать.

«Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами, — сказал Лукашенко. — Это им, понимаете, поперек горла Белоруссия, надо смять. Не получится!».

Он предложил потерпеть до следующей недели, пообещав доложить сенсационные разоблачения по скандальным темам. Президентская пресс-служба не анонсировала никаких мероприятий с участием Лукашенко. Напомним, ещё в начале 2020 года Лукашенко горячо приветствовал сближение с США и принимал госсекретаря этой страны Майкла Помпео. Он также отказался от импорта российской нефти и стал закупать американскую, всячески заверяя в намерении развивать сотрудничество с НАТО и ЕС, причём не только в рамках программы «Восточное партнёрство».

В августе США и Евросоюз не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и применили к официальному Минску санкции. После этого Лукашенко и его спецслужбы стали искать «кукловодов» протестной активности не в России, которую обвиняли даже в подготовке интервенции, а на Западе и на Украине.