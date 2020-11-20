Минск, , 21:01 — REGNUM Против Белоруссии работают мощнейшие спецслужбы мира, создававшие в постсоветской республике очаг гражданской войны. Об этом 20 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, выступая перед трудовым коллективом госпредприятия ОАО «Гомсельмаш».

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш», 20 ноября 2020 года President.gov.by

"Начали с «блицкрига», цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной — это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?», — озадачил он собранных на встречу.

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«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — рассказал Лукашенко.

По его словам, иностранные спецслужбы «качают всю планету», и это отразилось на судьбе зарубежных политиков, которых Лукашенко то ли побоялся, то ли по иным причинам не смог назвать.

«Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами, — сказал Лукашенко. — Это им, понимаете, поперек горла Белоруссия, надо смять. Не получится!».

Он предложил потерпеть до следующей недели, пообещав доложить сенсационные разоблачения по скандальным темам. Президентская пресс-служба не анонсировала никаких мероприятий с участием Лукашенко. Напомним, ещё в начале 2020 года Лукашенко горячо приветствовал сближение с США и принимал госсекретаря этой страны Майкла Помпео. Он также отказался от импорта российской нефти и стал закупать американскую, всячески заверяя в намерении развивать сотрудничество с НАТО и ЕС, причём не только в рамках программы «Восточное партнёрство».

В августе США и Евросоюз не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и применили к официальному Минску санкции. После этого Лукашенко и его спецслужбы стали искать «кукловодов» протестной активности не в России, которую обвиняли даже в подготовке интервенции, а на Западе и на Украине.