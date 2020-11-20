Псков, , 20:34 — REGNUM В Псковской области продлевают до 6 декабря 2020 года действующие меры по противодействию коронавирусной инфекции, в том числе обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Одновременно вводится ряд новых мер, в том числе направленных на защиту беременных женщин.

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Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников после расширенного заседания регионального оперштаба, сообщили 20 ноября в пресс-службе губернатора.

Согласно документу, руководители органов госвласти и органов местного самоуправления, областных и муниципальных учреждений и предприятий обязаны содействовать в обеспечении режима самоизоляции своим беременным сотрудницам путем перевода их на дистанционный режим работы или предоставления отпуска с сохранением зарплаты.

«При этом переход беременных работниц на самоизоляцию с их стороны будет добровольным», — подчеркивают власти.

Для работодателей частного сектора перевод беременных работниц на режим самоизоляции имеет рекомендательный характер.

Новым указом губернатора всем работодателям Псковской области рекомендовано воздерживаться от направления сотрудников в служебные командировки в другие регионы РФ и за пределы России.

В отношении работников, осуществляющих автомобильные перевозки в междугороднем сообщении за пределы региона, рекомендовано обеспечить их тестирование на коронавирус два раза в месяц.

Напомним, в Псковской области, по данным регионального оперативного штаба от 20 ноября, за предыдущие сутки выявлено 169 новых носителей коронавируса. Это на шесть случаев больше, чем сутками ранее. Еще 188 человек из числа ранее заразившихся были выписаны.

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