Париж, , 20:54 — REGNUM Около 40 французских газет и журналов обвинили министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в попытке подорвать свободу прессы, приняв Закон о глобальной безопасности, который предполагает наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Как сообщает Reuters, в пятницу, 20 ноября, крупные французские СМИ, такие как Agence France Presse, Le Figaro и Le Monde, профсоюзы журналистов и организации по защите прав человека опубликовали петицию, в которой сказано, что Закон о глобальной безопасности «имеет целью контролировать работу журналистов».

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро для тех, что «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноябрясамДарманен пообещал предложить поправку о «свободе СМИ»в Закон о глобальной безопасности,«гарантирующую свободу СМИ, на которую, естественно, никто не покушается».

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