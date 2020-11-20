Пекин, , 20:15 — REGNUM Новый обмен жесткими заявлениями в связи с делом Мэн Ваньчжоу, финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei, задержанной по требованию США в канадском Ванкувере в начале декабря 2018 года, произошел между Китаем и Канадой. Об этом 20 ноября сообщает Синьхуа, комментируя заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и ответ ему официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

После слов канадского премьера, что он «не жалеет» об аресте Мэн Ваньчжоу, китайский дипломат подчеркнул политический характер этого дела, в котором канадская сторона выступает не суверенным государством, марионеткой США. Канадские власти, по его словам, скрывают правду, игнорируют факты и отказываются реагировать на требования международного сообщества и собственной общественности, в которой раздается все больше голосов за немедленное освобождение узницы.