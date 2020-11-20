Москва, , 20:09 — REGNUM Законопроект о новой категории безработных в России на фоне пандемии коронавируса внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Владимиром Кашиным, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Бен Шан. Безработные. 1938

Предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных — «вынужденно безработный», под которым будут пониматься граждане, не обеспеченные работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, или другого особого правового режима.

«Вынужденно безработным» гражданам должно выплачиваться пособие в порядке и размере, определяемом правительством РФ, но не менее средней месячной заработной платы такого гражданина и не ниже размера МРОТ, следует из документа. Выплата пособия должна производиться непосредственно работникам за счет средств бюджета за период с даты, установленного запрета на деятельность такого работодателя и до момента снятия такого запрета.

Инициатива предполагает условия получения такого пособия, прописывается, что исчисление размера средней месячной заработной платы должно производиться на основании сведений, предоставленных налоговыми органами.

Трудовой договор с «вынужденно безработным» должен оставаться не расторгнутым на период действия временного запрета деятельности работодателя такого «вынужденно безработного» гражданина. В случае расторжения трудового договора, по инициативе гражданина, статус «вынужденного безработного» утрачивается.

Процедура постановки на учет в качестве «вынужденного безработного» должна быть максимально упрощена и происходить в максимально короткий срок.

Мера поможет сохранить организации, попавшие в сложную финансовую ситуацию в связи с принятыми мерами, направленными на борьбу с коронавирусом, отмечают парламентарии.