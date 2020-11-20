Москва, , 20:05 — REGNUM Российские пограничники разворачивают дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, сообщил 20 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, проведенном президентом России Владимиром Путиным.

Бортников подчеркнул, что эти меры предприняты по просьбе армянской стороны.

«В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана… Азербайджанская сторона проинформирована по этому поводу, необходимое взаимодействие с партнерами организовано», — сказал Александр Бортников.

Кроме того, директор ФСБ РФ рассказал, что осуществляется постоянный обмен информацией по линии спецслужб Армении и Азербайджана, а также пограничных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября и были прекращены 10 ноября по соглашению России, Азербайджана и Армении, предусматривающему ввод в регион российских миротворческих войск.

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