Москва, , 20:02 — REGNUM Законопроект о продлении срока, течение которого допускается осуществление медицинской деятельности на территории Республики Крым без получения лицензии, внесли в Госдуму парламентарии от республики во главе с членом Совфеда Сергеем Цековым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Сейчас осуществление медицинской деятельности на территории Республики Крым без получения лицензии допускается до 1 января 2021 года. Парламентарии предлагают продлить его до 1 января 2024 года.

По данным авторов, по состоянию на 6 августа 2020 года из 85 подведомственных организаций только в 28 организациях лицензиями охвачены все адреса осуществления деятельности и все виды оказываемых работ (услуг). В 34 организациях предусмотрена возможность оказания неполного спектра выполняемых работ (услуг) и не на всех адресах осуществления медицинской деятельности (21% от общего количества). При этом 23 районные и городские больницы оказывают медицинские услуги на основании уведомления о начале осуществления медицинской деятельности, не имея лицензии.