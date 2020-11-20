Париж, 20 ноября 2020, 21:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул вновь избранного президента Гвинеи Альфу Конде в изменении Конституции Гвинеи «с единственной целью — удержать власть». Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает Jeune Afrique.
В своем интервью журналу президент Франции решил обсудить результаты президентских выборов в Гвинее, проведенных 18 октября, которые были подтверждены Конституционным судом страны, несмотря на протесты гвинейских оппозиционных партий.
Напомним, 82-летний президент Альфа Конде находится у власти в Гвинее с 2010 года. По данным избирательной комиссии, 18 октября он переизбрался на свой пост в третий раз, набрав 59,5% голосов.
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