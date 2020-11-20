Париж, , 21:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул вновь избранного президента Гвинеи Альфу Конде в изменении Конституции Гвинеи «с единственной целью — удержать власть». Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает Jeune Afrique.

В своем интервью журналу президент Франции решил обсудить результаты президентских выборов в Гвинее, проведенных 18 октября, которые были подтверждены Конституционным судом страны, несмотря на протесты гвинейских оппозиционных партий.

Эммануэль Макрон «Я несколько раз беседовал с президентом Альфа Конде, и это были очень искренние разговоры. Например, наша встреча 15 августа 2019 года, когда он приезжал во Францию… Но на деле, он организовал референдум и изменение конституции с единственной целью — удержать власть. Именно по этой причине я пока его не поздравил.»

Напомним, 82-летний президент Альфа Конде находится у власти в Гвинее с 2010 года. По данным избирательной комиссии, 18 октября он переизбрался на свой пост в третий раз, набрав 59,5% голосов.

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