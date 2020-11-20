Минск, , 19:54 — REGNUM Сотрудники ГУБОПиК МВД Белоруссии задержали «33-летнюю неработающую минчанку» Ирину Счастную. По их мнению, она «является администратором деструктивных телеграм-каналов «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат».

"Также установлено, что женщина управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях. За это ежемесячно получала около 600 рублей (чуть больше $230 — ИА REGNUM) от основного координатора одноименной кампании», — сказано в публикации телеграм-канала МВД Белоруссии.

Там отмечено также: «Участники указанных ресурсов выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам. В чатах также публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, а также распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе».

При обыске квартиры Счастной изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флеш-накопитель, 700 евро, банковская платежная карточка и «протестная атрибутика». Задержанная гражданка проходит подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в «массовых беспорядках».

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что Ирина Счастная «активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания». В опубликованном видеоролике задержанная заявила, что сожалеет о том, что оказалась в такой ситуации, и готова отвечать на вопросы.

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