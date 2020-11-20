Киев, , 19:36 — REGNUM Правительство Украины освободило Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании 20 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Временно руководить ведомством будет Юрий Бойко, который ранее был заместителем Буславец.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока не прокомментировал причины увольнения и. о. министра.

ИА REGNUM напоминает, что Буславец была назначена на должность исполняющего обязанности министра энергетики в апреле решением правительства. Такая процедура была избрана, чтобы не проводить кандидатуру Буславец через Верховную раду, поскольку голосов в ее поддержку в парламенте не было. Несмотря на приставку «и.о.», она полноценно руководила энергетическим ведомством.

Также стоит отметить, что назначенный сегодня руководитель ведомства Юрий Бойко является тезкой украинского политика, одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, который также долгое время возглавлял украинское минэнерго (2006−2007, 2010−2012 гг).